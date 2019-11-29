Тюменским предпринимателям помогут разобраться в получении патента на программный продукт

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-29T17:52:43+03:00

Об этом стало известно на стратегической сессии «Перспективы развития экспорта услуг в Тюменской области», которая прошла в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

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Центр поддержки экспорта Тюменской области выразил готовность помочь предпринимателям в вопросах по получению патента на программный продукт, по старту работы за границей, ведении взаиморасчётов в той или иной валюте и работе с противоречиями в законодательстве в разных странах мира. Об этом стало известно на стратегической сессии «Перспективы развития экспорта услуг в Тюменской области», которая состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, к предпринимателям часто поступают запросы от иностранных партнёров на разработку или продажу готовых инновационных продуктов. Однако вышеперечисленные вопросы часто мешают сотрудничеству.

«Ассоциация по развитию ИТ Тюменской области» также готово подключиться к развитию экспортного направления и вместе с коллегами определить, как действовать предпринимателям при выходе на зарубежные рынки.

- Мы видим, что на тюменских разработчиков сделана большая ставка. Интерес экспорту IT-услуг есть и у компаний. Уверен, с помощью органов власти и Центра экспорта сможем найти решения, как помочь нашим специалистам выйти за пределы региона, - рассказал председатель правления Александр Киселёв.

Помимо тюменцев, в стратегической сессии приняли участие разработчики программных продуктов из Кургана и Екатеринбурга. Все они поделились практическим опытом работы на зарубежных рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU