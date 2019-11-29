Тюменские экспортёры оценили перспективы развития экспорта услуг в Тюменской области

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-29T17:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники стратегической сессии «Перспективы развития экспорта услуг в Тюменской области», которая состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», обсудили опыт экспорта IT-услуг за рубеж и проблемы, с которыми сталкиваются региональные разработчики при выходе на новые рынки. Инициаторами обсуждения выступили региональный Центр поддержки экспорта совместно с департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По словам начальника управления внешних связей и контроля областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Натальи Ракитиной, объём экспорта товаров тюменскими предприятиями существенно вырос и на сегодня составляет более 3,7 млрд долларов, продукция местных производителей поставляется более чем в 90 стран. С 2020 года активно будет развиваться новое направление для Тюменской области – экспорт услуг.

- У региона налажен экспорт продукции пищевой и химической промышленности, машиностроительного оборудования, стройматериалов. Сегодня для нас актуально развивать и экспорт услуг. Исходя из потребностей и предложений, которые представители бизнеса озвучат на стратегических сессиях, будет сформирован региональный план мероприятий проекта «Экспорт услуг, - отметила Наталья Ракитина.

Как отметил замруководителя Цента поддержки экспорта Тюменской области Николай Коршунов, помимо консультирования предпринимателей по существующим мерам господдержки, экспортёрам могут оказать помощь по сопутствующим вопросам внешнеэкономической деятельности.

- В их числе – перевод технических и презентационных материалов на любой иностранный язык, организация бизнес-миссий и деловых встреч с потенциальными партнерами, выездов на международные выставки, а также включение в региональную витрину на электронных торговых платформах мирового уровня, - рассказал Николай Коршунов.

ИСТОЧНИК KP.RU