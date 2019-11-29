Тюменских предпринимателей научат правильно вести переговоры с клиентом

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-29T17:26:13+03:00

Образовательный тренинг «Продажи и переговоры» состоится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Образовательный тренинг на тему «Продажи и переговоры» состоится 2 декабря в 10 часов в Тюменском технопарке, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на занятиях разберут основные технологии продаж, строительство долгосрочных отношений с клиентом, технику работы с возражениями, грамотное ведение телефонных переговоров, правила деловой переписки и многое другое.

Мероприятие проведёт бизнесмен Руслан Баликов, в активе которого 13 собственных бизнес-проектов. Сейчас успешно развиваются шесть из них: консалтинговая компания №1 ювелирной отрасли «Ювелирный альманах» (2012), производственная компания VB fashion house (2013), ювелирная розница GEM Natural Stones (2014), развитие регионального бизнеса «Профит групп» (2015), сеть пекарен «Печка» (2017), консалтинговая компания BR Consulting (2018)

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что действующие предприниматели Тюменской области, которые хотят развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, могут принять участие в «Школе предпринимательства». Мероприятие стартует 4 декабря в Технопарке, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU