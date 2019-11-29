2019-11-29T17:17:26+03:00
Экономика

Тюменские деревообрабатывающие предприятия наладят бизнес-контакты с партнёрами из Египта

Поездка делегации на Международную выставку CairoWoodshow2019 состоится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские деревообрабатывающие предприятия наладят бизнес-контакты с партнёрами из ЕгиптаТюменские деревообрабатывающие предприятия наладят бизнес-контакты с партнёрами из ЕгиптаФото: pixabay.com
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Делегация Тюменской области примет участие в V Международной выставке CairoWoodshow2019, которая состоится с 5 по 8 декабря в столице Египта Каире. Участие тюменцев в мероприятии организовано Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тематика мероприятия в этом году коснётся деревообработки, мебели и лесной промышленности.

Для тюменских компаний участие в выставке – большой шанс наладить новые деловые контакты и выйти на международный рынок. Тюменцы представят коллективный выставочный стен с продукцией, технологиями и достижениями тюменских деревообрабатывающих, лесозаготовительных и мебельных компаний. Преимущество общего стенда состоит в экономии на расходах по аренде выставочной площади, застройке стенда и оплате регистрационных взносов.

Основной акцент в поездке сделают на проведение деловых встреч и переговоров с мировыми лидерами деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности. Делегация Тюменской области обсудит возможность экспорта с торговым представителем Египта и представителями профильных министерств, ведомств, ассоциациями и бизнес-сообществом Египта. А ещё каждая компания-участник организует B2B встречи и индивидуальные встречи с потенциальными зарубежными партнёрами. Тюменские предприниматели смогут заключить выгодные сделки с импортёрами дерева, расширить торгово-экономическое сотрудничество между регионами и странами, привлечь новые инвестиции.

Отметим, что CairoWoodshow ежегодно проходит под эгидой Министерства торговли и промышленности Египта и считается одной из важнейших ярмарок подобного рода на всей территории Африки и Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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