«Пробка вас съест»: необычно длинный затор образовался на улице Федюнинского в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-29T16:18:18+03:00

В нем можно потерять более получаса

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В Тюмени образовалась длинная пробка. Водители, двигающиеся на автомобилях по улице Федюнинского, могут простоять в заторе более получаса.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, сейчас Тюмень стоит в восьмибалльных пробках. Необычно сложная пробка длиной три километра зафиксирована на улице Федюнинского – от улицы Пермякова до Червишевского тракта. В ней можно потерять 32 минуты, что на 24 минуты больше обычного.

«Не лезьте сюда, пробка вас съест!», – шутят пользователи 2Гис. Один из тюменцев, застрявших на улице Федюнинского, сообщает: «В сторону города «атас» пробка, часа три потеряете».

На данный момент, согласно карте 2Гис, в областном центре зафиксировано порядка десяти дорожно-транспортных происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU