Переводы по номеру карты в приложении Альфа-Банка станут быстрее

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-29T15:58:51+03:00

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Альфа-Банк улучшил мобильное приложение. Кроме нового дизайна и расширенного функционала пользователи отметили значительное ускорение транзакций.

Прежде всего следует отметить то, что в обновленном приложении популярные разделы: «платежи и переводы», «чат», «история операций» находятся в близком доступе. Они располагаются в навигационной панели внизу экрана.

Раздел «история операций» претерпел существенные изменения и стал удобнее. Теперь достаточно всего пары касаний, чтобы повторить один из последних переводов с карты на карту. При этом приложение сохраняет название шаблона в исходящих операциях. Также в операциях будут отображены время платежа и комментарии отправителя.

Упростился и ускорился перевод по номеру карты, так как код 3D-secure приходит в пуш-уведомлениях и автоматически вставляется в нужное поле на странице подтверждения операции. Кроме этого, если происходит пополнение с карт других банков, пользователям уже не требуется вводить CVC-код, если его не требует банк-эмитент.

Появилось полезное нововведение для тех, кто регулярно покупает или продает валюту. Теперь они могут посмотреть курс, по которому ранее была совершена сделка.

Наконец, в новом приложении имеется удобный поиск банкоматов по адресу и станциям метро. Также можно будет узнать насколько загружено выбранное банковское отделение.

Что касается кардинальных отличий новой версии от старой, то,в первую очередь, хочется отметить возможность выбора счета для получения средств по телефонному номеру, что гораздо удобнее, чем поиск номера карты. Также теперь можно совершать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц, без комиссии гасить ипотеку с карт других банков, причем без комиссий, менять шаблоны платежей.

На сегодняшний день зарегистрировано более 5 млн пользователей мобильного приложения Альфа-Банка. Это примерно 75% всей активной клиентской базы. Согласно статистике, это один из самых высоких показателей не только среди российских, но и среди зарубежных банков, сообщает inkazan.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU