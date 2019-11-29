Банкет полицейских, горящая типография и камеры на остановках: публикуем главные новости Тюмени 29 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-29T16:31:55+03:00

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1. В Тюмени задержан сотрудник областной полиции. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. На премии подчиненных он организовал банкет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюмени задержан высокопоставленный полицейский.Фото: Ольга Крыльцова

2. В Тюмени сегодня горела крыша у здания типографии по адресу: улица Молодежная, 80/9. В результате пожара пострадали двое, эвакуированы 16 человек.

Пострадавших доставили в Областную клиническую больницу №1, сейчас они проходят обследование.

В Тюмени горела типография. Фото - "Инцидент Тюмень".

3. В Тюмени на некоторых остановках, преимущественно в центре города, установят камеры наружного наблюдения. На эти цели из областного бюджета выделят более 11 миллионов рублей.

Подрядчику необходимо будет организовать каналы связи и обеспечить трансляцию изображений в Центр обработки данных правительства Тюменской области. Камеры должны запечатлевать лица людей, находящихся на остановочном павильоне.

4. ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» выплатил своим работникам более 25 миллионов рублей. Дело о невыплате заработной платы находилось под строгим контролем Госинспекции труда.

Постановлением мирового судьи предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения.

5. В Тюмени вопрос хаотичной парковки на улице Герцена планируется решить за счет создания единого парковочного пространства. По мнению мэра города Руслана Кухарука, именно такая мера позволит навести порядок на этой территории.

Проблему парковки автомобилей около многоэтажного дома №52 по улице Герцена обозначил местный житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU