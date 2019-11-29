«Шикарный, зеленоглазый»: в Тюмени кот две недели сидит на одном месте в ожидании хозяина

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-29T15:14:39+03:00

В Тюмени кот две недели сидит на одном месте в ожидании хозяина. Фото - Мария Шнайдер.

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В Тюмени горожанка обратила внимание на кота, который долгое время сидит на одном месте. По ее мнению, животное выбросили из дома, и она переживает, что кот не сможет пережить суровую сибирскую зиму.

«Около двух недель назад на улице Мира появился очень красивый кот. Он был в ошейнике, ухоженный и чистый. Понятно, что кот был домашним. Но он сидит все это время около одного дома и не уходит. Напрашивается не очень хороший вывод, что кота выкинули», – пишет в социальной сети местная жительница Мария Шнайдер.

Горожанка надеется, что животное кто-то заберет на передержку или на ПМЖ.

«Он очень красивый – метис шотландца. Совсем молодой, около года где-то. Еще чистый, здоровый. Зиму как он переживет? Бывшие домашние к улице мало приспособлены. Ошейник с него вчера уже кто-то снял. В домашних условиях это будет шикарный зеленоглазый кот», – уверена женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU