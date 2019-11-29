2019-11-29T14:59:55+03:00
Общество

Более 1,2 тысяч человек примут участие в Тюменском областном правовом практическом форуме

«Профессионал» пройдёт 4 и 5 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 1,2 тысяч человек примут участие в Тюменском областном правовом практическом форумеБолее 1,2 тысяч человек примут участие в Тюменском областном правовом практическом форумеФото: pixabay.com
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Более 1200 юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, госслужащих и других специалистов и руководителей, следящих за изменениями законодательства, примут участие во II Тюменском областном правовом практическом форуме «Профессионал» с 4 по 5 декабря. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в мероприятии примут участие заместитель губернатора региона, начальник Главного правового управления Правительства Тюменской области Елена Еремеева и председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

Первый день форума посвятят юристам и специалистам по закупкам. Сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО ответят на вопросы участников и расскажут о правовых аспектах обработки персональных данных.

Судья Максим Голощапов пояснит позицию Арбитражного суда Тюменской области при зачете встречных однородных требований, а сотрудники Управления государственных закупок Тюменской области и Тюменского УФАС России рассмотрят вопросы, интересные заказчикам и поставщикам.

Второй день форума посвятят бухгалтерам и экономистам коммерческих и бюджетных организаций. Сотрудники УФНС России по Тюменской области расскажут о грядущих изменениях в налоговом законодательстве и камеральных проверках.

Организаторами форума выступают Правительство Тюменской области и Тюменская областная дума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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