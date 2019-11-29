К центральному архиву медицинских изображений в Тюменской области подключено 100% цифрового оборудования

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-29T14:44:35+03:00

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Все 100% цифрового оборудования, а это 110 единиц КТ/МРТ, подключены к центральному архиву медицинских изображений. Об этом на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Александр Моор 25 ноября, сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. По её словам, сегодня все данные медицинских обследований концентрируются в единой базе, что позволит врачу любой медорганизации получить к ним доступ при обращении пациента.

Кроме того, ведётся интенсивная работа по созданию единой информационной системы скорой помощи. Суть её состоит в том, то все звонки, которые поступают в службу, централизируются. Сейчас приём вызовов и распределение ближайших к пациенту машин скорой помощи ведётся в двух диспетчерских центрах в Ишиме и Ялуторовске.

Программный комплекс учёта и управления охотохозяйственным реестром тоже зарекомендовал себя положительно. В этом году 94% заявлений на распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов подаются в электронном виде, тогда как два года назад их было только 40%

- Исключен человеческий фактор в процессе согласования заявки на добычу охотничьих ресурсов. Вскоре эта процедура будет проходить только в электронном виде, - заметила Мария Рудзевич.

Как подчеркнул губернатор Александр Моор, все цифровые показатели и результаты должны отражать реальные позитивные изменения. По его словам, все системы и сервисы, которые внедряются, должны быть удобны для пользователей, качественно менять и улучшать жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU