2019-11-29T15:03:25+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 году в соответствии с МСФО

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

По итогам 9 месяцев 2019 года капитал Банка увеличился до 94,9 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на начало года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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