Вот это поворот: тюменка переспала с другом мужа, пока супруг ходил в магазин

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-29T14:37:32+03:00

Мужчина не был рад такому событию и схватился за кочергу

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В Ялуторовском районе глава семейства застал жену с приятелем в супружеской кровати. Мужчина вернулся из магазина, куда его отправила любимая.

– Конфликт произошел между двумя приятелями, проживающими в Ялуторовском районе. Мужчины встретились на улице, один пригласил другого к себе в гости, чтобы немного выпить. В застолье участвовала и супруга хозяина квартиры. После того, как алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив гостя и жену одних, – рассказали в пресс-службе межмуниципальном отделе МВД «Ялуторовский».

Вернувшись, глава семейства застал любимую с приятелем в супружеской кровати. Рассерженный муж схватил металлическую кочергу и стал бить ею соперника. Женщина пыталась заступиться за молодого любовника, однако тот «огрел» и ее.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает разнорабочим в одной из местных организаций, ранее не судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU