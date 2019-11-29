2019-11-29T15:47:04+03:00
Происшествия

Грозит 20 лет тюрьмы: молодую тюменку поймали со ста граммами мефедрона

За попытку незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело [ВИДЕО]
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени задержана наркоторговка. Скриншот из видео.В Тюмени задержана наркоторговка. Скриншот из видео.
Изменить размер текста:

Тюменские полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Девушка распространяла запрещенные вещества с помощью так называемых «закладок».

– В присутствии понятых при личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты расфасованные на разовые дозы свертки с предположительно наркотическим веществом. Позже в лесу села Успенка был найден тайник, откуда девушка должна была забрать наркотическое вещество, чтобы продать его на территории города, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что изъятым веществом является наркотик «мефедрон» общей массой свыше 100 граммов. В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается.

В Тюмени поймана наркоторговка..Вадим Бегун

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник руководителя Ростуризма: в Тюменскую область хочется приезжать на тур выходного дня
Тюменские туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве с федеральным партнёром
Авторитетный журнал назвал Альфа-Банк «Банком года в России»
Тюменским предпринимателям помогут разобраться в получении патента на программный продукт
Тюменские экспортёры оценили перспективы развития экспорта услуг в Тюменской области
Тюменских предпринимателей научат правильно вести переговоры с клиентом
Тюменские деревообрабатывающие предприятия наладят бизнес-контакты с партнёрами из Египта
Банкет полицейских, горящая типография и камеры на остановках: публикуем главные новости Тюмени 29 ноября 2019
«Пробка вас съест»: необычно длинный затор образовался на улице Федюнинского в Тюмени
Переводы по номеру карты в приложении Альфа-Банка станут быстрее
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
«Шикарный, зеленоглазый»: в Тюмени кот две недели сидит на одном месте в ожидании хозяина
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 году в соответствии с МСФО
Более 1,2 тысяч человек примут участие в Тюменском областном правовом практическом форуме
К центральному архиву медицинских изображений в Тюменской области подключено 100% цифрового оборудования
Вот это поворот: тюменка переспала с другом мужа, пока супруг ходил в магазин
Чиновники обещают придать Тобольску уникальный новогодний облик