Грозит 20 лет тюрьмы: молодую тюменку поймали со ста граммами мефедрона

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-29T15:47:04+03:00

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Тюменские полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Девушка распространяла запрещенные вещества с помощью так называемых «закладок».

– В присутствии понятых при личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты расфасованные на разовые дозы свертки с предположительно наркотическим веществом. Позже в лесу села Успенка был найден тайник, откуда девушка должна была забрать наркотическое вещество, чтобы продать его на территории города, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что изъятым веществом является наркотик «мефедрон» общей массой свыше 100 граммов. В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/746853" frameborder="0"></iframe> В Тюмени поймана наркоторговка..Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU