2019-11-29T12:29:49+03:00
Общество

На выходных тюменцев ждет приятная погода

Солнце порадует горожан в эти дни
Вадим Бегун
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На выходных тюменцев порадует комфортная температура воздуха.На выходных тюменцев порадует комфортная температура воздуха.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на выходных будет светить солнце. Температура ожидается довольно комфортная – 7-8 градусов ниже нуля.

В субботу, 30 ноября, в областном центре небо будет ясным с самого утра. Таким оно останется на протяжении всего дня. Температура воздуха ночью составит 11 градусов ниже нуля, днем столбик термометра шагнет вверх на три деления. В этот день будет дуть юго-западный ветер 4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

По информации Тюменского гидрометцентра, в воскресенье осадков не ожидается. Однако тучи скроют солнце с самого утра и до вечера. Только в предрассветные часы горожане смогут наблюдать ясное небо. Температура воздуха составит 7 градусов со знаком «минус» (ночью -12). В этот день также не стоит ожидать сильного ветра – всего 5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Следующая неделя начнется со снежного понедельника и вторника. На выходных ожидается значительное потепление до минус одного градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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