Конфеты с необычными посланиями раздадут в тюменском ТРЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Гудвин» состоится мероприятие в рамках проекта «Фотоистория Тюменской области». Всех желающих ждут в понедельник, 2 декабря, в 13.00 на первом этаже.
– На мероприятие приглашен фотограф общественного фонда имени Муравленко Николай Меньшиков. Он является ровесником региона и занимается фотографией более полувека. Фотограф обратится к присутствующим и расскажет, на какие снимки в домашних архивах жителям Тюменской области стоит обратить особое внимание, – рассказывают организаторы мероприятия.
Также стало известно, что всех гостей праздника угостят конфетами с необычными посланиями. Среди присутствующих разыграют наборы открыток и фотокниги.
ИСТОЧНИК KP.RU