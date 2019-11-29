Конфеты с необычными посланиями раздадут в тюменском ТРЦ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-29T12:03:37+03:00

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В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Гудвин» состоится мероприятие в рамках проекта «Фотоистория Тюменской области». Всех желающих ждут в понедельник, 2 декабря, в 13.00 на первом этаже.

– На мероприятие приглашен фотограф общественного фонда имени Муравленко Николай Меньшиков. Он является ровесником региона и занимается фотографией более полувека. Фотограф обратится к присутствующим и расскажет, на какие снимки в домашних архивах жителям Тюменской области стоит обратить особое внимание, – рассказывают организаторы мероприятия.

Также стало известно, что всех гостей праздника угостят конфетами с необычными посланиями. Среди присутствующих разыграют наборы открыток и фотокниги.

ИСТОЧНИК KP.RU