Тюменки, страдающие от домашнего насилия, защищают своих мужей перед судебными приставами

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-29T10:47:23+03:00

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В Тюмени женщины, которых систематически избивают мужья, предпочитают защищать своих мучителей. Так происходит во время рейдов судебных приставов, которые проводят рейды по гражданам, не платящих по долгам.

Накануне, 28 ноября, семерым тюменцам пришлось отвечать за свои проступки перед стражами порядка. Так, одному гражданину, который вовремя не уплатил штраф, удалось во время поездки в суд произвести оплату семи тысяч рублей, чтобы избежать сурового наказания. В итоге судья вменила всего 20 часов обязательных работ. Мужчина трудится на основной работе, однако теперь ему придется выкраивать время для исполнения решения. В такую ситуацию он попал из-за драки с бывшим другом.

– Следующий тюменец встретил нас в сильном алкогольном опьянении, ему вручено требование о явке в трезвом состоянии. Мужчина подрался с родным братом, теперь ему тоже придется оплатить административный штраф в 7 тысяч рублей, также его ждет встреча с судьей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в этот день сотрудники навестили и тех, кто доказывает свою «любовь» к супруге ее избиением. Однако, как поясняют приставы, нередки случаи, когда жены прикрывают своих мужей от судебных приставов, говоря, что их нет дома, при этом страдая от домашнего насилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU