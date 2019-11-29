2019-11-29T13:46:23+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина ранил юношу ножом. Парня увезли в больницу

По факту причинения легкого вреда здоровья возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области мужчина ранил ножом юношу.В Тюменской области мужчина ранил ножом юношу.Фото: Ольга Крыльцова
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В голышмановскую полицию поступило сообщение от сотрудников медучреждения. Врачи сообщили, что к ним поступил 17-летний парень с телесными повреждениями. Полицейские выехали на место происшествия, чтобы разобраться, кто же покалечил подростка.

– Молодые люди, находясь в гостях у своего знакомого, распивали спиртные напитки. В разгар застолья между 29-летним подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку. В результате правонарушитель схватил нож и ударил им парню в плечо, причинив тому легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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