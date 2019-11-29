Тюменский департамент продает здание за 60 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-29T09:56:39+03:00

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В Тюмени продается трехэтажное здание на улице Одесской. Его цена – 61,7 миллионов рублей.

Департамент имущественных отношений Тюменской области продолжает принимать заявки для участия в аукционах по продаже нежилых зданий. Так, на продажу выставлено несколько объектов. Один из них – здание на улице Одесской.

– Комплекс включается в себя трехэтажное здание площадью более 1,5 тысяч квадратных метров, одноэтажный гараж площадью 700 квадратных метров, склад-арочник, а также недостроенное здание площадью почти 1,3 тысяч квадратных метров. Здания расположены на большом земельном участке 1,3 гектара, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что заявки принимаются до 13 декабря, сам аукцион состоится 20 декабря. Кроме того, департамент намерен реализовать два нежилых здания в деревне Медянки Татарские Тобольского района. Их начальная цена – 633 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU