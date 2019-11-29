2019-11-29T11:14:02+03:00
Общество

Камеры за 11 миллионов рублей появятся на тюменских остановках

Контракт заключается в рамках «Безопасного города»
Вадим Бегун
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На тюменских остановках появятся камеры.На тюменских остановках появятся камеры.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на некоторых остановках, преимущественно в центре города, установят камеры наружного наблюдения. На эти цели из областного бюджета выделят более 11 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что выиграло аукцион ООО «А-Сити». Интересно, что эта компания – единственная, кто принял участие в розыгрыше лота. Таким образом, обществу надо будет установить камеры на следующих остановочных павильонах «улица Максима Горького», «Прокуратура Тюменской области», «Novin квартал», «Центральный рынок», «Администрация Тюмени», «Цветной бульвар», «Госбанк», «Областная библиотека», «Дом печати», «Первомайская», «Площадь Борцов революции», «Центральная площадь» и на других. Всего следует установить 34 камеры.

Кроме того, подрядчику необходимо будет организовать каналы связи и обеспечить трансляцию изображений в Центр обработки данных правительства Тюменской области. Камеры должны запечатлевать лица людей, находящихся на остановочном павильоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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