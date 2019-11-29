2019-11-29T09:06:29+03:00
Общество

Директор тюменского предприятия раздал своим подчиненным десятки миллионов рублей

Ранее в отношении работодателя было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменское предприятие рассчиталось с работниками.Тюменское предприятие рассчиталось с работниками.Фото: Ольга Крыльцова
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ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» выплатил своим работникам более 25 миллионов рублей. Дело о невыплате заработной платы находилось под строгим контролем Госинспекции труда.

– Мы неоднократно проводили проверки соблюдения трудового законодательства в отношении этого общества. По их результатам были выданы предписания, виновные лица привлечены к административной ответственности. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Постановлением мирового судьи предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения. Дело в том, что оно не исполнило в срок до 2 августа предписания.

На сегодняшний день, по информации ведомства, более 25 миллионов рублей задержанной зарплаты работникам все же выплачено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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