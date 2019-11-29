«Я стал врагом народа»: уволенный за мат тюменский учитель обратился к школьникам

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-29T08:41:22+03:00

Мужчина считает, что современное образование превратили в бюро по оказанию услуг

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Бывший учитель Боровской средней школы Виктор Садлинский, который был уволен за мат в адрес учеников, обратился к школьникам и их родителям через социальные сети. Он заявил, что принципы современного образования отдаляют учителей от воспитания подрастающего поколения.

«Очень жаль, что современное образование превратили в бюро по оказанию услуг. Нынешняя школа перестает отличаться от супермаркета, где «клиент всегда прав». Полностью пропадают какие-либо ценности взаимоотношений. Все строится на одной лишь выгоде. Тонны навязываемой макулатуры, поправок и приказов сильно отдаляют от самого главного – воспитания», – пишет экс-преподаватель.

Садлинский отмечает, что сейчас все воспитательные процессы строятся на прописанных законах и нормативно-правовых актах, человек между тем оказывается на вторых ролях. По его мнению, инициативность учителей и других госслужащих, готовых в разы повысить пользу своей деятельности, подавлена донельзя.

«Как учитель я немного перегнул палку, как педагог и вовсе стал «врагом народа» и многих мамочек, которые скажут: «Да вот, мой ребенок самый хороший и умный, это учителя плохие!» Очнитесь, мамаши! Вы дороги «деткам», пока обеспечиваете их жизнь. Рано или поздно они подрастут и найдут повод «посылать» уже не учителей, а вас», – заявляет Виктор Садлинский.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в учебном заведении под Тюменью молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке, который проводил у девятиклассников, и начал бросаться на учеников. Позже губернатор Тюменской области Александр Моор отреагировал на инцидент на уроке ОБЖ. По его мнению, есть правило, которое нельзя нарушать – нельзя применять насилие к ребенку.

Историей с учителем Боровской школы Виктором Садлинским, который прямо на уроке не сдержался и бросился на учеников 9 класса, заинтересовалась прокуратура. После директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер прокомментировал ситуацию с учителем ОБЖ. По его словам, подобные ситуации региону не свойственны, но, если факт ЧП есть – значит, не все участки находятся под бдительным контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU