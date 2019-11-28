Доля жителей Тюменской области, которые пользуются порталом Госуслуг, существенно повысилась

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-28T15:54:13+03:00

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На заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Александр Моор 25 ноября, обсудили развитие информатизации в регионе. Как сообщили в пресс-службе главы региона, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич проинформировала губернатора о динамике применения и расширения информационных систем и сервисов, а также о создании информационной инфраструктуры.

Доля жителей региона, которые используют единую учётную запись портала Госуслуг, за год существенно повысилась. По данным мониторинга, за первые полгода 2019 доля государственных услуг, представленных в электронном виде, составила 92%.

Востребованными электронные услуги остаются в образовании и здравоохранении. Ежедневно сервисом «Электронная школа» пользуются 80 тысяч человек. Завершился тираж на школы региона модуля «Учет питания», который стал победителем VII Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT 2019». Здесь регистрируется до 63 тысяч пользователей ежемесячно, проводится до 7 тысяч платежей.

Активная работа шла по созданию модуля «Электронное дополнительное образование» на базе пяти пилотных учреждений. К ней планируется присоединить музыкальные и спортивные школы, а также другие государственные учреждения дополнительного образования.

К единой информационной системе в сфере здравоохранения подключены 100% поликлиник, 87% из которых уже перевели на отечественное программное обеспечение. К концу 2019 года этот процесс планируется завершить. Кроме того, тюменцы активно используют электронные сервисы – сегодня до 40% пациентов записывается на приём к врачу дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU