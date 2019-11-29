Погода на 29 ноября в Тюмени: без осадков

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-29T05:00:34+03:00

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Сегодня, 29 ноября, небо в Тюмени будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -8, днем – минус 9 градусов. Вечером станет прохладней на один градус. В этот день будет дуть западный, переходящий в юго-западный, 2-3 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)». Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В прежние времена говорили: «На святого Матвея зима потеет», то есть земля под снегом преет.

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ИСТОЧНИК KP.RU