Ярковский ансамбль народного танца завоевал Гран-при на Международном хореографическом конкурсе-фестивале

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-28T15:45:21+03:00

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Ярковский образцовый любительский ансамбль народного танца «Калинка», возглавляемый Ириной Фёдоровой, завоевал Гран-при в номинации «Народный танец» Международного хореографического конкурса-фестиваля «Сказки на Нефе». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, цель фестиваля – выявить и поддержать талантливые коллективы и исполнителей в России и СНГ, мотивировать детей и педагогов к развитию в области хореографии и возродить культурные ценности различных народов мира.

Кроме того, «Калинку» наградили сразу двумя дипломами лауреата I степени. От лица «Комсомольской правды – Тюмень» поздравляем коллектив с заслуженной победой.

Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что В тюменском ДК «Нефтяник» в День народного единства, 4 ноября, состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошёл в рамках национального проекта «Культура». Лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля представят регион на Всероссийском фестивале любительских коллективов в 2020 году. Там участники смогут побороться за гранты в размере 2 млн рублей.

Хор русской песни «Сибирь» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Костылева (пос. Боровский Тюменского района) стал обладателем Гран-при I регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU