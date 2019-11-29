2019-11-29T06:20:33+03:00
Общество

Тюменский маршрут №2 продлили до поселка ДОК

Нововведение вступит в силу с начала следующего года
Вадим Бегун
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Тюменский маршрут №2 продлили до поселка ДОК. Фото - горадминистрация.Тюменский маршрут №2 продлили до поселка ДОК. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени изменена схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №2. Сейчас автобус, следующий этим маршрутом, двигается от строительного института ТИУ до улицы Таллинской. С 1 января следующего года он будет идти в поселок ДОК.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», маршрут продлен до остановочного пункта «п. ДОК» через промежуточные остановочные пункты «ул. Курчатова», «ул. Тюменская», «ул. Коммунистическая», «Автобаза № 2», «Музей истории города» (в прямом и обратном направлении) и «п. ДОК».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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