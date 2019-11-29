В Бердюжье мужчина чуть не задушил бывшую, приехав за вещами

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-29T07:01:17+03:00

В Бердюжье мужчина чуть не придушил экс-любовницу. Фото - pixabay.com.

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В голышмановской полиции раздался тревожный звонок. 43-летняя местная жительница сообщила, что бывший сожитель угрожает ей убийством. Полицейские тут же выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

– Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка задержали 37-летнего мужчину. Оказалось, что подозреваемый приехал домой к своей бывшей сожительнице за вещами. В результате внезапно возникшей ссоры подозреваемый схватил потерпевшую за шею и начал угрожать убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU