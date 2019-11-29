2019-11-29T07:39:32+03:00
Происшествия

Тюменцам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали о самых распространенных видах мошенничества. Фото - организаторы проекта.Тюменцам рассказали о самых распространенных видах мошенничества. Фото - организаторы проекта.
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с мошенниками. Попасться на уловки обманщиков могут и подростки, и взрослые, но чаще всего их жертвами становятся люди преклонного возраста – наши родители. Они менее внимательны и более доверчивы, всегда придерживаются законов, заботятся о детях и переживают за них. Всем этим в своих целях умело пользуются аферисты.

Новый социальный проект портала «Мегатюмень», подготовленный совместно со специалистами, призван помочь тюменцам защитить родных людей от действий обманщиков разного калибра. В проекте «Защити родителей» вы найдете информацию о самых распространенных видах мошенничества, полезные адреса и номера телефонов, советы и рекомендации экспертов.

Читайте проект «Защити родителей», берегите своих близких.

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