Тюменцам рассказали о самых распространенных видах мошенничества
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с мошенниками. Попасться на уловки обманщиков могут и подростки, и взрослые, но чаще всего их жертвами становятся люди преклонного возраста – наши родители. Они менее внимательны и более доверчивы, всегда придерживаются законов, заботятся о детях и переживают за них. Всем этим в своих целях умело пользуются аферисты.
Новый социальный проект портала «Мегатюмень», подготовленный совместно со специалистами, призван помочь тюменцам защитить родных людей от действий обманщиков разного калибра. В проекте «Защити родителей» вы найдете информацию о самых распространенных видах мошенничества, полезные адреса и номера телефонов, советы и рекомендации экспертов.
Читайте проект «Защити родителей», берегите своих близких.