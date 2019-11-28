В Тюменской области «несовершеннолетней» грозит 7 лет тюрьмы за рассылку интимных фото

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-28T15:34:26+03:00

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В полицию села Уповоро обратился местный житель. Мужчина рассказал, что некая девушка прислала ему свои фотографии в стиле «ню», а теперь требует с него за просмотр денег.

– Потерпевшему пришло сообщение в социальных сетях от неизвестной девушки, которая отправила ему свои интимные фотографии. Не получив никакой реакции на «голые» фото, она написала, что ей нет 18 лет и потребовала от мужчины перевести 10 тысяч рублей. Позже мужчине поступили угрозы, якобы она расскажет все его жене, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После такой наглости упоровец сразу обратился в полицию. Позже был задержан подозреваемый – 33-летний безработный житель села, ранее неоднократно судимый. Фигурант сознался в содеянном и рассказал, что два месяца назад освободился из мест лишения свободы и таким образом надеялся заработать денег.

По факту вымогательства следователями возбуждено уголовное дело. Рецидивист может лишиться свободы на срок до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU