Арест полицейского, нападение на артиста и пожар на Олимпийской: публикуем главные новости Тюмени 28 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-28T16:25:06+03:00

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1. В Тюмени арестован задержан и заключен под стражу начальник управления охраны общественного порядка Виталий Шундрик. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, на него заведено уголовное дело.

– В настоящее время в управлении оперуполномоченными собственной безопасности последовательно реализуются мероприятия по чистке рядов от неблагонадежных и не чистых на руку сотрудников, – сообщили в полиции.

В Тюмени арестован высокопоставленный полицейский. Фото - УМВД по Тюменской области.

2. В Тюмени был избит сотрудник театра «Ангажемент». Его ударил сзади разводным ключом мужчина, который вместе с другом ремонтировал машину около крыльца учреждения культуры.

Таким образом он отреагировал на замечание артиста. Потерпевший обратился в полицию.

В Тюмени избит артист театра. Фото - Леонид Окунев.

3. В Тюмени сегодня произошел пожар в жилой многоэтажке по адресу: улица Олимпийская, 24. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано десять человек. В настоящий момент устанавливается ущерб и причина возгорания.

4. В Тюмени общественность выступила в поддержку арестованного бывшего руководителя УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. В интернете создана петиция, в которой утверждается, что чинят препятствия генерал-майору сотрудники ФСБ.

Однако данная петиция не пользуется «спросом». За два дня ее подписали всего 125 человек.

5. В Тюмени задерживают так называемые путинские выплаты, которые должна получать мать до достижения полутора лет ее первому ребенку. Причина этому – изменения в законе о бюджете.

Процедура внесения изменений в закон, чтобы их было возможно довести до регионов, занимает определенное время. Перечисление субвенции из федерального бюджета на ежемесячную выплату за ноябрь-декабрь ожидается в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU