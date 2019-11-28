2019-11-28T15:19:29+03:00
Общество

Сбербанк в Тюмени впервые предоставил мезонинное финансирование строительной компании

Вадим Бегун
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Сбербанк в Тюмени впервые предоставил мезонинное финансирование по программе «Проектный бридж» группе компаний «ЭНКО». Сумма сделки составила 250 млн рублей сроком на 2 года. Денежные средства предоставлены на приобретение земельного участка, финансирование расходов по улучшению участка и разработку исходно-разрешительной документации.

- Данная сделка является первой на территории обслуживания Уральского банка Сбербанка. Банк разработал программу «Проектный бридж» чтобы сделать мезонинное финансирование более удобным и покрыть дефицит собственного капитала компаний при приобретении новых площадок и строительстве объектов. Практика мезонинного кредитования на данный момент мало применима в России, по такой схеме были профинансированы лишь несколько проектов. На основе данной сделки мы планируем реализовать данный продукт с другими крупными строительными компаниями региона, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Проектный бридж» – это новый продукт Сбербанка и дочерней компании ООО «Сбербанк Инвестиции» в рамках мезонинного финансирования. Средства предоставляются на приобретение участков или компаний, владеющих участками, а также на финансирование расходов для получения разрешений на строительство (после получения градостроительного плана участка). Размер финансирования – от 250 млн рублей, срок кредитования – до 24 месяцев. Обязательные условия – положительная кредитная история застройщика в Сбербанке, а также опыт успешной реализации проектов жилой недвижимости площадью не менее 50 тысяч квадратных метров в течение пяти лет в регионе ведения основной деятельности.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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