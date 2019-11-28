2019-11-28T15:52:10+03:00
Общество

Прокуратура возбудила дело на директора тюменской УК после поста в соцсети

Компания довела дом до плачевного состояния
Вадим Бегун
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Директора тюменской УК привлекли к ответственности после поста в "ВК". Фото - pixabay.com.Директора тюменской УК привлекли к ответственности после поста в "ВК". Фото - pixabay.com.
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Прокуратура возбудила дело в отношении директора управляющей компании на основании публикации в одной из местных групп в «ВКонтакте». Дело в том, что УК халатно относилась к своим обязанностям по содержанию дома №13 в микрорайоне Лесной города Тюмени.

– В ходе проверки выяснилось, что дом действительно содержится ненадлежащим образом. Так, в подъездах повреждена штукатурка, частично отсутствуют перила на металлических ограждениях лестничных маршей, на оконных переплетах разрушен окрасочной слой, в рамах одно стекло вместо двух, нет освещения на лестничных клетках во втором подъезде. Кроме того, на стендах отсутствует информация об обслуживающей организации, аварийно-диспетчерской службе, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении директора ООО «УК «Солнечный город Тюмень» было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Кроме того, ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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