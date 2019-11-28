Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".
Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)