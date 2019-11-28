2019-11-28T14:30:03+03:00
Общество

Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам

Вадим Бегун
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С 28 ноября на территории деятельности Уральского банка Сбербанка будут запущены переводы по бизнес-картам. Благодаря этому у предпринимателей Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО, ЯНАО и Республики Башкортостан появится возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц. Услуга доступна клиентам-держателям дебетовых бизнес-карт.

Совершать переводы так же просто, как и по обычным картам, достаточно указать только номер карты получателя, дополнительных реквизитов не потребуется.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — 1% (минимум — 50 рублей).

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

- Клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Предприниматели давно ждали этот сервис, и сегодня он стал доступен и корпоративным клиентам. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка.

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@TrueKPRU
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