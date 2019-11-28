2019-11-28T16:06:23+03:00
Происшествия

Женщина в шапке со стразами пропала в Тюмени

Местная жительница не появлялась дома 4 дня
Вадим Бегун
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В Тюмени пропала 46-летняя женщина. Фото - "Белая Сова - Тюмень".В Тюмени пропала 46-летняя женщина. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени пропала 46-летняя Эльнара Абасова. Она вышла из дома по улице 30 лет Победы 24 ноября, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По информации волонтерского отряда «Белая Сова – Тюмень», в день пропажи тюменка была одета в черную шубу, черные ботинки и такого же цвета шапку со стразами, светло-синие джинсы.

Ее рост – около 160 сантиметров, карие глаза и редкие до плеч волосы с сединой. Особых примет, кроме отсутствующих двух верхних зубов, у женщины нет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Эльнаре Айдын кызы, просят сообщить по телефонам: 02/112 (полиция), 8 (3452) 27-01-00 (дежурная часть ОП 1), 8 (3452) 793-023, 793 525 (УУР УМВД России по Тюменской области) и 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень») или написать на почту poisksova@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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