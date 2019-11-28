Участники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-28T13:29:40+03:00

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Семьдесят молодых учёных, специалистов, студентов и аспирантов, которые хотят развивать свои научно-инновационные проекты с потенциалом коммерциализации принимают участие в третьем форуме-акселераторе «ТехноКульт», который проходит на площадке Тюменского технопарка. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, сегодня в «Точке кипения» проходит конкурс инновационных проектов финалистов, а завтра состоится торжественное награждение победителей.

Как отметил председатель оргкомитета форума-акселератора Владислав Огай, авторы проектов, которые попали в акселератор, в течение месяца проходили образовательную программу: шесть блоков и несколько контрольных точек.

- Эксперты федерального и регионального уровней работали с участниками, чтобы сделать проекты лучше, помогали сформулировать бизнес-модели, составить стратегию развития проекта и понять, как можно сделать первые шаги в направлении клиентов, - отметил он. – Проекты проходили заочную экспертизу технических специалистов и три контрольные точки, а на прошлой неделе состоялась предварительная защита проектов. По её итогам 15 лучших разработок в сфере IT, медицины, биотехнологий, вышли в финал

На конкурсе инновационных проектов финалисты представляют свои работы экспертам и потенциальным инвесторам. У них есть шанс выиграть специальные призы от партнёров и побороться за финансирование. Призовой фонд партнёрских программ составит более миллиона рублей. Партнёр форума-акселератора - департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области - отметит лучшие проекты, впоследствии их авторы могут стать резидентами технопарка и получить дополнительные субсидии на развитие проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU