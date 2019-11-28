2019-11-28T13:29:40+03:00
Экономика

Участники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектов

Торжественное награждение авторов лучших инновационных проектов пройдёт 29 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Участники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектовУчастники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектов
Изменить размер текста:

Семьдесят молодых учёных, специалистов, студентов и аспирантов, которые хотят развивать свои научно-инновационные проекты с потенциалом коммерциализации принимают участие в третьем форуме-акселераторе «ТехноКульт», который проходит на площадке Тюменского технопарка. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, сегодня в «Точке кипения» проходит конкурс инновационных проектов финалистов, а завтра состоится торжественное награждение победителей.

Как отметил председатель оргкомитета форума-акселератора Владислав Огай, авторы проектов, которые попали в акселератор, в течение месяца проходили образовательную программу: шесть блоков и несколько контрольных точек.

- Эксперты федерального и регионального уровней работали с участниками, чтобы сделать проекты лучше, помогали сформулировать бизнес-модели, составить стратегию развития проекта и понять, как можно сделать первые шаги в направлении клиентов, - отметил он. – Проекты проходили заочную экспертизу технических специалистов и три контрольные точки, а на прошлой неделе состоялась предварительная защита проектов. По её итогам 15 лучших разработок в сфере IT, медицины, биотехнологий, вышли в финал

На конкурсе инновационных проектов финалисты представляют свои работы экспертам и потенциальным инвесторам. У них есть шанс выиграть специальные призы от партнёров и побороться за финансирование. Призовой фонд партнёрских программ составит более миллиона рублей. Партнёр форума-акселератора - департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области - отметит лучшие проекты, впоследствии их авторы могут стать резидентами технопарка и получить дополнительные субсидии на развитие проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области «несовершеннолетней» грозит 7 лет тюрьмы за рассылку интимных фото
Сбербанк в Тюмени впервые предоставил мезонинное финансирование строительной компании
В Ялуторовске пьяный рецидивист забил стулом своего знакомого
Тюменские мамы пострадали из-за изменений в законе о бюджете
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Александр Моор: Тюменская область готова к сотрудничеству с партнерами по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Тюменской области бездомный пес растерзал йоркширского терьера
На III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности труда
Людей эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Олимпийской в Тюмени
Тюменские мошенники придумали схему вывода денег из банков
Пожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центра
Бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями тюменцам помогает акция «Здоровое сердце»
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины