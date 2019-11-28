2019-11-28T13:44:27+03:00
Общество

В Тюменской области бездомный пес растерзал йоркширского терьера

Виноватой оказался администрация
Вадим Бегун
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В Ялуторовске бездомная собака растерзала породистого пса.В Ялуторовске бездомная собака растерзала породистого пса.Фото: Вадим Бегун
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Администрация Ялуторовска должна выплатить 30 тысяч рублей за растерзанного бездомной собакой йоркширского терьера. Девочка, выгуливавшая породистого пса, была в ужасе от происходящего.

– Инцидент произошел 3 марта этого года. Во время прогулки 11-летней девочки с йоркширским терьером на него напала бездомная собака и разорвала. Владелица животного пережила сильный стресс. Мама несовершеннолетней попросила прокуроров помочь взыскать моральный вред. Соответствующий иск был направлен в суд, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что согласно действующему законодательству отлавливать и содержать безнадзорных животных должен орган местного самоуправления. В сентябре Ялуторовский районный суд вынес решение о взыскании с администрации города в пользу несовершеннолетней 30 тысяч рублей.

Ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в Тюменский областной суд. Однако там посчитали жалобу необоснованной и оставили решение районного суда в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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