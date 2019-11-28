2019-11-28T13:21:03+03:00
Происшествия

Людей эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Олимпийской в Тюмени

Очевидцы выложили фотографии с места событий в социальные сети
Вадим Бегун
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В тюменской многоэтажке горела квартира. Фото - "ЧС Тюмень".В тюменской многоэтажке горела квартира. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 28 ноября, произошел пожар в жилой многоэтажке по адресу: улица Олимпийская, 24. К счастью, обошлось без пострадавших.

– Сообщение по этому поводу к нам поступило в 12.49. Возгорание началось в комнате, расположенной на восьмом этаже дома. На место происшествия прибыли сотрудники четырех пожарных частей города. В тушении пожара были задействованы 6 единиц основной техники и две автолестницы, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать в 13.09, а ликвидировать – спустя еще шесть минут. Также стало известно, что из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано десять человек. В настоящий момент устанавливается ущерб и причина возгорания, передает "МегаТюмень".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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