Пожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центра

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-28T12:58:09+03:00

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Маломобильные жители Нижнетавдинского района могут пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации в комплексном центре социального обслуживания населения «Тавда» и в областной больнице №15. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография», который направлен на снижение смертности населения старше трудоспособного возраста. Особенно важно в этом отношении современное медицинское обследование, поэтому региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» позволяет нижнетавдинцам пройти обследования, вне зависимости от отдалённости их населённого пункта.

Так, автомобиль «Тавды» выезжал в Бухтальское и Миясское сельские поселения, дав возможность бесплатно и с комфортом добраться до больницы № 15. Работа продолжилась в Антипинском, Тарманском и Андрюшинском сельских поселениях, автомобиль будет ездить и в следующем году. По словам главного врача Областной больницы №15 Анатолия Смоляренко, средний возраст пациентов, которых доставляют сотрудники центра «Тавда», от 70 до 75 лет. Многие из них с трудом передвигаются дома, не говоря о большем.

– Большинству действительно сложно добираться до больницы без посторонней помощи. Из всех обследованных на данный момент около 30 не были на приеме у врача два года или дольше. Конечно, люди рады представившейся возможности. Они не только проходят обследование, получают медицинские назначения и рекомендации, но и охотно посещают аптеку при больнице, - рассказал Анатолий Смоляренко.

Пожилых пациентов в ОБ№15 встречают при входе. Медицинская сестра сопровождает пенсионеров по кабинетам без очередей, чтобы люди прошли диспансеризации или более углублённый осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU