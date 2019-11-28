2019-11-28T12:58:09+03:00
Здоровье

Пожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центра

Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография», который направлен на снижение смертности населения старше трудоспособного возраста
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Пожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центраПожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центраФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Маломобильные жители Нижнетавдинского района могут пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации в комплексном центре социального обслуживания населения «Тавда» и в областной больнице №15. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография», который направлен на снижение смертности населения старше трудоспособного возраста. Особенно важно в этом отношении современное медицинское обследование, поэтому региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» позволяет нижнетавдинцам пройти обследования, вне зависимости от отдалённости их населённого пункта.

Так, автомобиль «Тавды» выезжал в Бухтальское и Миясское сельские поселения, дав возможность бесплатно и с комфортом добраться до больницы № 15. Работа продолжилась в Антипинском, Тарманском и Андрюшинском сельских поселениях, автомобиль будет ездить и в следующем году. По словам главного врача Областной больницы №15 Анатолия Смоляренко, средний возраст пациентов, которых доставляют сотрудники центра «Тавда», от 70 до 75 лет. Многие из них с трудом передвигаются дома, не говоря о большем.

– Большинству действительно сложно добираться до больницы без посторонней помощи. Из всех обследованных на данный момент около 30 не были на приеме у врача два года или дольше. Конечно, люди рады представившейся возможности. Они не только проходят обследование, получают медицинские назначения и рекомендации, но и охотно посещают аптеку при больнице, - рассказал Анатолий Смоляренко.

Пожилых пациентов в ОБ№15 встречают при входе. Медицинская сестра сопровождает пенсионеров по кабинетам без очередей, чтобы люди прошли диспансеризации или более углублённый осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области «несовершеннолетней» грозит 7 лет тюрьмы за рассылку интимных фото
Сбербанк в Тюмени впервые предоставил мезонинное финансирование строительной компании
В Ялуторовске пьяный рецидивист забил стулом своего знакомого
Тюменские мамы пострадали из-за изменений в законе о бюджете
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Александр Моор: Тюменская область готова к сотрудничеству с партнерами по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Тюменской области бездомный пес растерзал йоркширского терьера
На III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности труда
Участники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектов
Людей эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Олимпийской в Тюмени
Тюменские мошенники придумали схему вывода денег из банков
Бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями тюменцам помогает акция «Здоровое сердце»
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины