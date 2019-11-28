Бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями тюменцам помогает акция «Здоровое сердце»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-28T12:43:32+03:00

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Декада масштабных акций «Здоровое сердце» прошла в Центре медицинской профилактики Многопрофильного консультативно-диагностического центра, в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи по медицинской профилактики и консультанты по здоровому образу жизни развернули Палатки здоровья в крупнейших тюменских ТРЦ и деловых центрах.

Ключевыми показателями национального проекта «Здравоохранение» является снижение смертности россиян от болезней кровообращения и от новообразований. Чтобы достичь эту благую цель, необходимо вести здоровый образ жизни – правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и высыпаться. Об этом жителям и напомнили в Палатке здоровья, где организованы обследования экспресс-методом крови на сахар и холестерин, загазованности легких курильщиков угарным газом, проведение биоимпедансометрии, исследование функционального состояния сердца на кардиовизоре, с помощью теста Люшера определение психоэмоционального состояния человека и измерение артериального давления.

Возможностью узнать о своём здоровье воспользовались около 400 человек. Находясь в торговом центре, они смогли всю интересующую информацию или задать вопрос консультанту по здоровому образу жизни.

- Большинство тюменцев информированы о тех факторах риска, которые приводят к заболеваниям сердца и сосудов – высоком артериальном давлении, избыточной массе тела и ожирении, малоподвижном образе жизни, курении и злоупотреблении алкоголем. Однако каждому с разной долей успеха удается справляться с возникающими проблемами в здоровье, поэтому такие тематические акции помогают обратить внимание на свое самочувствие, - отметили специалисты Центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU