В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-28T12:01:27+03:00

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На Салаирском тракте сегодня, 28 ноября, произошло ДТП с участием патрульных машин. Вот только полицейские тут ни при чем – в их авто врезалась местная жительница.

– Дорожный инцидент случился на третьем километре Салаирского тракта в 10.43. По предварительным данным, 40-летняя водитель «Рено Логан» не справилась с управлением и врезалась в припаркованные вдоль дороги служебные автомобили полиции, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что что аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

В социальных сетях некоторые тюменцы стали высмеивать ситуацию, якобы стражи порядка виноваты сами – «стоят где попало». Однако их усмирил один из комментаторов, заявивший, что они такие же люди, и зачастую первые прибывают на помощь пострадавшим. Под этими словами за два часа «лайкнули» более 140 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU