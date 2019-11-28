2019-11-28T11:45:28+03:00
Экономика

Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года

Разработка регионального проекта проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 годаТюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 годаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, чтобы сформировать региональную программу и поучаствовать в федеральный проект, Центр поддержки экспорта проводит несколько стратегических сессий с предпринимателями разных сфер.

По словам начальника управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Натальи Ракитиной разработка регионального проекта «Экспорт услуг» началась со сферы медицины, туризма и образования.

- Экспорт медицинских и туристических услуг в регионе активно развивается уже несколько лет, экспорт образовательных услуг – только в начале пути, но каждая из сфер работает самостоятельно. Не всегда очевидно, что является сдерживающим фактором для выхода на международное сотрудничество и как преодолеть возникающие сложности. Сейчас главная задача Центра поддержки экспорта – согласовать действия всех сфер и интегрировать в единую региональную программу, чтобы услуги оказывались комплексно, - отметила Наталья Ракитина.

Как пояснили в Центре поддержки экспорта, все предложения, озвученные на сессиях или направленные в департамент инвестполитики, учтут при формировании программы мероприятий по развитию экспорта услуг в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины
«Боже, что с нами творится!»: в Тюмени работника театра избили разводным ключом
В Ялутровской Областной больнице №23 появилась современная моюще-дезинфицирующая машина
Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской области
Ребенок пострадал в ДТП с участием четырех машин на тюменской трассе
В Тюмени за многочисленные нарушения прикрыли молочную компанию
Пациентам Нижнетавдинской Областной больницы №15 понравилась обновлённая регистратура
В центре Тюмени залили большой каток
Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта
Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза
Экспертный совет рассмотрит 7 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 330 млн рублей
Тюменские хирурги спасли 82-летнюю женщину. Они провели за операционным столом 11 часов
Тюменские предприниматели могут предложить идеи в национальный проект
Тюменская набережная попала в число самых красивых в России
В Тюмени появилось эндоскопическое оборудование для пациентов с инсультом
В Тюмени пройдёт Единый урок цифровой экономики
«Идет чистка рядов»: в Тюмени арестован высокопоставленный полицейский
«Отзывчивый руководитель»: тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции
Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан
В Тобольске работник железной дороги подделал удостоверение, чтобы сменить профессию