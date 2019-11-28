2019-11-28T11:29:15+03:00
Здоровье

В Ялутровской Областной больнице №23 появилась современная моюще-дезинфицирующая машина

Аппарат стоимостью 4,5 млн рублей отечественного производства закуплен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Современная моюще-дезинфицирующая машина ДГМ ЕС-260 отечественного производства стоимостью 4,5 миллионов рублей появилась в Областной больнице №23 города Ялуторовска. Аппарат, который позволяет быстро и качественно обрабатывать инструменты, эндоскопическое оборудование и анестезиологические принадлежности закупили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача медучреждения Михаила Горбачёва, ни одно подразделение ОБ№23 не обходится без стерильного инструментария и материала, которые обрабатываются в центральном стерилизационном отделении. Это реальное звено в цепи спасения пациента, правда, находится оно в тени.

- С установкой нового оборудования объём обрабатываемых изделий одномоментно увеличился в три раза. Высшее качество очистки, быстрота обработки, конфигурация «умного компьютера», который автоматически подбирает программы и многие другие современные функции позволяют нам утверждать, что наши пациенты могут быть уверены в инфекционной безопасности лечения», - рассказал Михаил Горбачев.

Благодаря различным аксессуарам аппарат можно использовать для мойки, дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов медицинских принадлежностей, трубок, шлангов, стоматологических инструментов, анестезиологических принадлежностей, микрохирургического оборудования и инструментов, эндоскопического оборудования, медицинской обуви. У прибора есть способность конфигурировать параметры каждой программы и производить операции в ручном режиме, организован многоступенчатый процесс мойки и серьезный выходной контроль за счет двух датчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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