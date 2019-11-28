2019-11-28T11:15:35+03:00
Общество

Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской области

Работа завода ведётся в рамках национального проблема «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской областиУчёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской областиФото: pixabay.com
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Тюменские учёные и будущие инженеры оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности региона. Улучшение экологии города и области входит в основные задачи национального проекта «Экология». К примеру, член общественного экологического контроля областной Общественной палаты Галины Стариковой, основную общую цель можно достичь, реализуя комплекс мер, которые предусмотрены экологической реформой – это отсутствие свалов, которые губят всё вокруг.

По её словам, благодаря работе мусоросортировочного завода видна неоспоримая польза для экологии Тюмени и Тюменской области. Сейчас важно продолжить выбранный верный курс и осуществить намеченные планы по дальнейшей модернизации предприятия.

– Самое главное – это развитие перерабатывающей отрасли и создание возможностей для домашнего раздельного сбора отходов. Безусловно, работа тюменского завода стимулирует развитие отрасли переработки. Но все же здесь мы ждём от Правительства страны и региона скорейшего принятия необходимых законодательных инициатив, - отметила Галина Старикова.

Во время посещения мусоросортировочного завода в начале ноября будущие инженеры обсудили с главным технологом «Тюменского экологического объединения» Виталией Исковым мифы об отрасли вторичной переработки отходов, которые обсуждаются в Интернете, и острые социальные темы, связанные с реализацией национального проекта «Экология».По мнению студентов, Тюменский мусоросортировочный завод стал ярким примером самого первого и базового этапа всей системы экологической отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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