2019-11-28T11:38:55+03:00
Происшествия

«Боже, что с нами творится!»: в Тюмени работника театра избили разводным ключом

По факту происшествия назначена проверка
Вадим Бегун
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В Тюмени избит работник театра. Фото - Леонид Окунев.В Тюмени избит работник театра. Фото - Леонид Окунев.
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В Тюмени накануне, 27 ноября, был избит сотрудник театра «Ангажемент». Вопиющей историей в социальной сети поделился руководитель учреждения культуры Леонид Окунев.

«Перед театром мужчина поставил и ремонтировал свою машину вместе с другом, перегородив проход к крыльцу для гостей театра. Наш сотрудник сделал замечание и попросил убрать машину, которая стояла уже не первый день. В ответ – оскорбления и ругань, которая закончилась потасовкой. Поняв, что им обоим не справиться с нашим сотрудником, один из нападавших ударил со спины ключом по голове», – пишет глава театра.

По словам Окунева, в результате удара у его подчиненного появилось рассечение и отек глаза. Усмирившись, тюменцы просто продолжили ремонтировать машину. «Вот в таком районе работает наш театр. Вот такие у нас люди. А вы говорите «год театра». Боже, что с нами творится?!» – восклицает Леонид Окунев.

В городской полиции отметили, что им по этому случаю поступало сообщение. В настоящее время по факту происшествия назначена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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