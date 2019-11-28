Пациентам Нижнетавдинской Областной больницы №15 понравилась обновлённая регистратура

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-28T10:38:39+03:00

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Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в нижнетавдинской взрослой поликлинике ОБ№15 появилась новая регистратура, соответствующая всем современным требованиям. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в светлом и открытом пространстве пациенты могут общаться с медицинскими регистраторами лицом к лицу, сидя в удобных креслах. Регистраторы вежливо и профессионально отвечают на любой вопрос жителей Нижнетавдинского района.

Кроме того, в рамках информатизации здравоохранения налажена работа системы «Электронная регистратура», в т.ч. используются электронные медицинские карты. Есть в фойе и дежурный администратор, который поможет пациенту, если тот не уверен, к кому именно обратиться с просьбой.

Все новшества стали возможными благодаря тиражированию принципов Новой модели медицинской организации. При посещении поликлиник тюменцы уже не удивляются, что они попадают в современный фронт-офис. По словам заведующей взрослой поликлиникой Екатерины Клинковой, пациентам понравились изменения, произошедшие с регистратурой.

- Они хвалят ремонт, им приятны новые яркие цвета. И, конечно, им пришлась по душе возможность сесть и спокойно задать медицинскому регистратору вопросы, выслушать ответы. Так гораздо комфортней, чем стоять перед окошком, - рассказала Екатерина Клинкова.

Совсем скоро, благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», изменится и регистратура детской поликлиники. Здесь будет отремонтировано помещение, в котором появится медсестринский фильтр. Туда смогут обратиться родители, не записавшие детей на прием, пришедшие за анализами, санаторно-курортной картой или справкой для бассейна. Также в планах оборудовать в детской поликлинике игровую зону для маленьких пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU