В Тюмени за многочисленные нарушения прикрыли молочную компанию

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-28T10:45:14+03:00

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В Тюмени на месяц приостановлена деятельность ООО «Сибирский вкус», которое производит молочную продукцию. Дело в том, что в ходе проверки на территории организации были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства.

– Проверка проходила в июле этого года. Тогда было выявлено нарушение поточности технологических процессов, пересечение потоков сырья и готовой продукции, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений предприятия, несоблюдение требований к уборке и дезинфекции помещений и оборудования. Кроме того, в некоторых помещениях отсутствовала механическая вентиляция, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тогда деятельность общества приостановили на 20 суток, по истечении которых была проведена еще одна проверка. Однако организация, как выяснилось, не устранила все нарушения. В этот раз ООО «Сибирский вкус» откроется не ранее, чем через 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU