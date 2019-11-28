2019-11-28T10:19:34+03:00
Общество

Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта

За тринадцать лет в ней приняли участие 539 семей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контрактаВикуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта
Изменить размер текста:

В Викуловском районе за тринадцать лет в программе финансовой помощи на условиях социального контракта поучаствовали 539 семей на общую сумму около 28 млн рублей. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, основным направлением оказания помощи является развитие личного подсобного хозяйства. Своё материальное положение улучшили 74% семей, 60% семей сняты с учёта как малоимущие.

Например, адресную социальную помощь в размере 70 тысяч рублей пять лет назад получила семья Кардальских из села Викулово. Алексей Николаевич и Надежда Александровна воспитывают двоих детей, средства были направлены на покупку двух коров и развитие личного подсобного хозяйства. Доходы, которые супруги получили от продажи молока, молочных продуктов и мяса, отложили, и позже купили трактор, пресс-подборщик, косилку и грабли для заготовки сена, доильный аппарат, сепаратор для молока, картофелекопалку. Глава семьи самостоятельно смастерил ежи для прополки картофеля и окучник.

Сегодня в хозяйстве Кардальских 5 коров, 2 нетели, 2 быка и 5 телят. На своём участке они выращивают картофель на корм скоту, ещё 64 гектара земли они взяли в аренду под покосы. Алексей и Надежда сами заготавливают сено и выращивают овощи для личного потребления. Из молока готовят сливки, творог, масло и сыр, которые потом продают населению.

Напомним, социальный контракт - действенный способ оказания финансовой поддержки малоимущим гражданам. Заключая контракт, социальная служба и конкретная семья принимают на себя взаимные обязательства, которые направлены на улучшение материального положения семьи. Семья получает адресную социальную помощь, а взамен обязуется добросовестно выполнять план по выходу на самообеспечение.

За всё время реализации программы выплаты на самообеспечение получили 8,7 тысяч тюменских семей. Из областного бюджета на эти цели направлено более 330 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины
Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года
«Боже, что с нами творится!»: в Тюмени работника театра избили разводным ключом
В Ялутровской Областной больнице №23 появилась современная моюще-дезинфицирующая машина
Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской области
Ребенок пострадал в ДТП с участием четырех машин на тюменской трассе
В Тюмени за многочисленные нарушения прикрыли молочную компанию
Пациентам Нижнетавдинской Областной больницы №15 понравилась обновлённая регистратура
В центре Тюмени залили большой каток
Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза
Экспертный совет рассмотрит 7 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 330 млн рублей
Тюменские хирурги спасли 82-летнюю женщину. Они провели за операционным столом 11 часов
Тюменские предприниматели могут предложить идеи в национальный проект
Тюменская набережная попала в число самых красивых в России
В Тюмени появилось эндоскопическое оборудование для пациентов с инсультом
В Тюмени пройдёт Единый урок цифровой экономики
«Идет чистка рядов»: в Тюмени арестован высокопоставленный полицейский
«Отзывчивый руководитель»: тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции
Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан
В Тобольске работник железной дороги подделал удостоверение, чтобы сменить профессию