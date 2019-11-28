Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-28T10:19:34+03:00

За тринадцать лет в ней приняли участие 539 семей

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В Викуловском районе за тринадцать лет в программе финансовой помощи на условиях социального контракта поучаствовали 539 семей на общую сумму около 28 млн рублей. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, основным направлением оказания помощи является развитие личного подсобного хозяйства. Своё материальное положение улучшили 74% семей, 60% семей сняты с учёта как малоимущие.

Например, адресную социальную помощь в размере 70 тысяч рублей пять лет назад получила семья Кардальских из села Викулово. Алексей Николаевич и Надежда Александровна воспитывают двоих детей, средства были направлены на покупку двух коров и развитие личного подсобного хозяйства. Доходы, которые супруги получили от продажи молока, молочных продуктов и мяса, отложили, и позже купили трактор, пресс-подборщик, косилку и грабли для заготовки сена, доильный аппарат, сепаратор для молока, картофелекопалку. Глава семьи самостоятельно смастерил ежи для прополки картофеля и окучник.

Сегодня в хозяйстве Кардальских 5 коров, 2 нетели, 2 быка и 5 телят. На своём участке они выращивают картофель на корм скоту, ещё 64 гектара земли они взяли в аренду под покосы. Алексей и Надежда сами заготавливают сено и выращивают овощи для личного потребления. Из молока готовят сливки, творог, масло и сыр, которые потом продают населению.

Напомним, социальный контракт - действенный способ оказания финансовой поддержки малоимущим гражданам. Заключая контракт, социальная служба и конкретная семья принимают на себя взаимные обязательства, которые направлены на улучшение материального положения семьи. Семья получает адресную социальную помощь, а взамен обязуется добросовестно выполнять план по выходу на самообеспечение.

За всё время реализации программы выплаты на самообеспечение получили 8,7 тысяч тюменских семей. Из областного бюджета на эти цели направлено более 330 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU