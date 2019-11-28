В центре Тюмени залили большой каток

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-28T10:21:40+03:00

Всего в городе будет 117 ледовых площадок

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В Тюмени на Цветном бульваре залили каток. В декабре ледовых площадок в городе станет 117.

По информации департамента спорта и молодежной политике, в городе появятся 24 ледовых площадок и 93 хоккейных корта. Уже известно, что лед зальют у гимназии №1, у школ №15, 22 и 88, у ДТиС «Пионер», гимназии №83 и других местах. Кроме того, покататься на коньках можно будет на пруду Лесном, у драмтеатра, на реке Туре, у «Тюмень Сити молла».

Ранее пресс-служба администрации города Тюмени сообщала, что при изменении температуры воздуха толщина и плотность ледяного покрова могут меняться, поэтому на таких объектах необходимо оборудовать спасательные посты.

Стало известно, что, к примеру, на Южном пруду такого поста нет, именно поэтому было принято решение заливать каток на спортивной площадке неподалеку.

На протяжении «ледового» сезона управы, образовательные заведения и предприниматели, на чьей территории разбиты ледовые площадки, должны поддерживать лед в хорошем состоянии – чистить и заливать катки. В праздничные дни все площадки будут открыты до позднего вечера, делятся в горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU