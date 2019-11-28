В Ялуторовске пьяный рецидивист забил стулом своего знакомого

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-28T15:03:04+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего ялуторовчанина. Мужчина побил своего собутыльника, а после нанес смертельный удар стулом по голове.

– 19 октября этого года ночью обвиняемый и потерпевший распивали алкоголь в одной из квартир дома по улице Скворцова-Степанова в Ялуторовске. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник три раза ударил по лицу своего оппонента. Потерпевший упал, однако разъяренного мужчину это не остановило, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что обвиняемый стал бить лежащего на полу собутыльника ногой в живот. Однако и этого ему показалось мало, он взял стул и ударил им жертву по голове. От причиненных ранений мужчина скончался через несколько часов от повреждений внутренних органов.

Следователи задержали мучителя и заключили его под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU