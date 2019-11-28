Экспертный совет рассмотрит 7 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 330 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-28T09:55:12+03:00

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Семь инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 330 миллионов рублей рассмотрят на очередном заседании Экспертного совета на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, свои идеи представят предприниматели из Исетского, Казанского и Тюменского района, а также города Тюмени.

Если все проекты будут реализованы, то регион получит 78 новых рабочих мест в сфере пищевой промышленности, сфере услуг, гостиничном бизнесе и агропромышленного комплекса. В состав Экспертного совета войдут представители департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, департамента экономики Тюменской области, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», бизнес-объединений, общественных организаций и налоговых органов.

Главная задача Экспертного совета – обеспечить принцип открытости и объективности государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых Инвестиционным агентством.

Напомним, в марте Экспертный совет рассмотрел 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 540,76 млн рублей. Одним из проектов, получивших государственную поддержку, «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК) компании «Фратрил». Разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Технология предусматривает переработку вторичного сырья, песка и введение в состав отходов древесины (опилок).

ИСТОЧНИК KP.RU